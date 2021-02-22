Ущерб дорожной инфраструктуре в Азербайджане в 2020 г. превысил 630 тыс. манатов
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2020 году произошли 504 ДТП (75 - в Баку, 429 - в регионах страны), нанесших ущерб дорожной инфраструктуре.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель правления Госагентства автомобильных дорог Салех Мамедов, сообщает в понедельник Trend .
По его словам, дорожной инфраструктуре был нанесен ущерб на 637047,16 маната, из которых 431538,99 маната (67,74%) были возмещены.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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