Завершается строительство дорожной развязки в Сулутепе
БАКУ /Trend/ - Завершается строительство дорожной развязки в Сулутепе.
Об этом на брифинге, посвященном работе, выполненной в 2020 году и предстоящим задачам, сказал председатель правления Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедовв, сообщает в понедельник Trend .
По его словам, здесь строятся два путепровода - четырехпролетный протяженностью 128 м и трехпролетный протяженностью 96 м, ширина обоих составляет 9 метров: "Они обеспечат беспрепятственное движение автотранспортных средств из Баладжара, Бинагади и Шамахы и поселков на этих территориях в направлении столицы и обратно. Тем самым в Сулетепе будет устранена проблема дорожных заторов".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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