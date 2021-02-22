БАКУ /Trend/ - Завершается строительство дорожной развязки в Сулутепе.

Об этом на брифинге, посвященном работе, выполненной в 2020 году и предстоящим задачам, сказал председатель правления Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедовв, сообщает в понедельник Trend .

По его словам, здесь строятся два путепровода - четырехпролетный протяженностью 128 м и трехпролетный протяженностью 96 м, ширина обоих составляет 9 метров: "Они обеспечат беспрепятственное движение автотранспортных средств из Баладжара, Бинагади и Шамахы и поселков на этих территориях в направлении столицы и обратно. Тем самым в Сулетепе будет устранена проблема дорожных заторов".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)