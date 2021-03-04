В этом году на экзамене в магистратуру бакалавры набрали больше баллов

БАКУ /Trend/ - Для участия в экзамене по поступлению в магистратуры вузов и НАНА, проведенном 28 февраля, регистрацию прошли 19 885 бакалавров, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

В сравнении с прошлым годом число подавших заявление выросло на 26,35% (4147 человек).

В этом году 256 человек (1,28%) из зарегистрировавшихся лиц не явились на экзамен. Половина от числа бакалавров набрали выше 47 баллов (в среднем 47,57). В прошлом году этот показатель составил 48 баллов (в среднем 48,96).

В целом за последние годы результаты участников экзамена улучшились.

В этом году 17 человек набрали 91 и больше баллов, 257 человек – 81 и выше баллов, 1334 человек – 71 и больше баллов. В прошлом году показатели составили 15, 252, 1284 человек соответственно.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)