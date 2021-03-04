В этом году на экзамене в магистратуру бакалавры набрали больше баллов

Общество 4 марта 2021 13:06 (UTC+04:00)
В этом году на экзамене в магистратуру бакалавры набрали больше баллов

БАКУ /Trend/ - Для участия в экзамене по поступлению в магистратуры вузов и НАНА, проведенном 28 февраля, регистрацию прошли 19 885 бакалавров, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

В сравнении с прошлым годом число подавших заявление выросло на 26,35% (4147 человек).

В этом году 256 человек (1,28%) из зарегистрировавшихся лиц не явились на экзамен. Половина от числа бакалавров набрали выше 47 баллов (в среднем 47,57). В прошлом году этот показатель составил 48 баллов (в среднем 48,96).

В целом за последние годы результаты участников экзамена улучшились.

В этом году 17 человек набрали 91 и больше баллов, 257 человек – 81 и выше баллов, 1334 человек – 71 и больше баллов. В прошлом году показатели составили 15, 252, 1284 человек соответственно.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Ереван, несмотря на Московскую декларацию от 10 ноября, не делает никаких жестов доброй воли – российский военный эксперт
Ереван, несмотря на Московскую декларацию от 10 ноября, не делает никаких жестов доброй воли – российский военный эксперт
В Москве прошла трехсторонняя встреча по Карабаху
В Москве прошла трехсторонняя встреча по Карабаху
Несмотря на события в Армении, нужно идти по пути имплементации договоренностей по Карабаху – Песков
Несмотря на события в Армении, нужно идти по пути имплементации договоренностей по Карабаху – Песков
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Вакцинация от коронавируса очень важна для нас как активных членов общества - преподаватель бакинской школы Общество 13:26
Buta Airways открывает продажу билетов на рейсы Баку-Стамбул-Баку Общество 13:19
Грузия обнародовала данные об уровне инфляции Бизнес 13:17
Азербайджанская ИТ-компания стремится к продвижению систем "умного" дома за пределами страны Экономика 13:17
В этом году на экзамене в магистратуру бакалавры набрали больше баллов Общество 13:06
Музейный Центр “Ичеришехер” совместно с Ассоциацией по Производству и Экспорту Гранат провели социальный проект (ФОТО) Общество 12:58
На туркменском заводе построят установки по производству технического йода Бизнес 12:52
Новые возможности с TamKart! Экономика 12:48
Идут переговоры об открытии Худаферинского таможенного поста между Азербайджаном и Ираном - Сафар Мехтиев Экономика 12:44
Выручка "ВКонтакте" выросла в 2020 году на 15% Россия 12:43
В России за сутки выявили 11 385 заразившихся коронавирусом Россия 12:40
Расторгнет ли Грузия соглашение о строительстве Намахвани ГЭС с турецким инвестором Грузия 12:34
Более 54% взрослых израильтян привиты полностью Израиль 12:30
В Азербайджане от коронавируса вакцинировано более 337 тыс. человек Общество 12:29
Более 90% стройработ в январе в Баку пришлись на негосударственные предприятия Строительство 12:27
Турция сократила товарооборот с Ираном Турция 12:26
Китай значительно увеличил импорт турецкой стали Турция 12:24
На туркменском месторождении получен промышленный приток нефти из новой скважины Энергетика 12:15
ЕС выделил свыше 277 тыс. манатов на развитие микропредпринимательства в регионах Азербайджана Финансы 12:12
В Азербайджане могут появиться новые возможности вещания для интернет-ТВ и радиоканалов Общество 12:08
Беларусь исключила Азербайджан из списка стран, в которых регистрируются случаи COVID-19 Экономика 12:03
Узбекско-китайское СП объявило тендер Тендеры 11:57
В течение дня могут быть вакцинированы от коронавируса до 1000 учителей - минобразования Азербайджана Общество 11:55
ЕС заинтересован в повышении фининклюзивности в регионах Азербайджана - глава делегации в Азербайджане Финансы 11:51
Более половины операций на Бакинской фондовой бирже приходятся на долю одной инвесткомпании Финансы 11:45
Прошло первое заседание Комиссии по разработке Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2021-2025 гг. Экономика 11:41
Чистый убыток Lufthansa в 2020 году составил рекордные €6,7 млрд Европа 11:39
Миграционная служба Азербайджана обратилась к лицам с двойным гражданством Общество 11:35
Рост в деревообрабатывающей промышленности Туркменистана превысил 20% Бизнес 11:20
В Италии переболевших COVID-19 решили прививать одной дозой вакцины Европа 11:18
В Казахстане по итогам 2020 года вырос объем оказываемых платежными организациями услуг Финансы 11:18
Азербайджан - лидер на Кавказе по внедрению передовых технологий в сфере ИКТ ИКТ 11:17
«Лаборатория Касперского» подвела итоги борьбы со сталкерским ПО в 2020 году ИКТ 11:15
Село Гарадаглы Физулинского района (ВИДЕО) Общество 11:15
Азербайджанская Образовательная Сеть расширила зону покрытия ИКТ 11:14
Эксклюзивное предложение от AccessBank на 8 Марта Экономика 11:13
Государственный таможенный комитет Азербайджана выступил с отчетом (ФОТО/ВИДЕО) Экономика 11:13
Основная доля кредитования сектора энергетики, химии и природных ресурсов в Азербайджане приходится на инвалюту Финансы 11:03
Вакцинация - самый эффективный способ защиты от инфекционных болезней - минздрав Азербайджана Общество 11:01
Туркменистан на втором месте по экспорту нефти через Россию Энергетика 10:54
В Баку работают десять пунктов вакцинации работников сферы образования Общество 10:50
Цена на азербайджанскую нефть приближается к $65 за баррель Финансы 10:43
В Азербайджане увеличился размер среднемесячной пенсии по возрасту Общество 10:40
В Баку проводится вакцинация учителей (ФОТО) Общество 10:31
Ряд российских авиакомпаний получил разрешение на регулярные рейсы в Азербайджан Экономика 10:29
Азербайджан добился заметных успехов в применении БПЛА в период второй Карабахской войны - австралийское издание Политика 10:22
Грузия получит миллион доз вакцины компании Novavax в июне Грузия 10:16
Драгоценные металлы в Азербайджане вновь дешевеют Финансы 10:07
Без границ! Ширин Меликова об инклюзивном опыте Музея ковра Культура 10:01
Минэнерго Турции запретило компании Saypom участие в тендерах Главного управления горнодобывающих предприятий Энергетика 09:56
Состояние должностного лица, подорвавшегося на мине в Агдаме, стабилизовалось Происшествия 09:53
Турция значительно увеличила экспорт в январе 2021 г. в тюркоязычные страны Турция 09:50
Манат укрепился к евро и лире Финансы 09:50
Сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт Анталья Турция 09:50
Нефть дорожает в ожидании решений ОПЕК+ Энергетика 09:38
Порты Турции приняли в январе 2021 г. около 500 тыс. тонн грузов из Румынии Турция 09:38
В Японии произошла перестрелка между бандами якудза Другие страны 09:33
Учим с детства – в Баку рассказали о бережном отношении к воде (ФОТО) Культура 09:32
Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана рассмотрит новые обращения Общество 09:28
В Австралии два человека погибли при крушении легкого самолета Другие страны 08:51
Шесть человек стали жертвами пожара в Оклахоме США 08:33
Всемирный банк готов изучить новые возможности для участия в энергетическом секторе Азербайджана Энергетика 08:03
Свыше 800 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 08:01
В 2020 году план приватизации госимущества в Грузии выполнен на 106% Грузия 07:30
Илон Маск прокомментировал взрыв Starship США 07:07
Китай все еще не проявляет необходимой прозрачности в вопросе пандемии - госсекретарь США США 06:47
Канаду назвали самой привлекательной страной для трудовых мигрантов Другие страны 06:31
Блинкен рассказал о консультациях с союзниками по присутствию войск в Афганистане США 06:09
«Манчестер Юнайтед» потерял очки в игре с середняком АПЛ Спорт 05:42
Обнаружены первые случаи «вечного» заражения коронавирусом Другие страны 05:25
Байден: США должны доказать миру, что их модель не является пережитком прошлого США 04:58
В Венесуэле выявили случаи заражения бразильским штаммом коронавируса Другие страны 04:33
Прототип корабля Starship взорвался после посадки в Техасе США 04:04
В Германии продлили карантин до 28 марта Европа 03:45
«Барселона» разгромила «Севилью» и вышла в финал Кубка Испании Спорт 03:28
Власти Сан-Паулу ужесточили карантин Другие страны 03:03
И.о. премьера Молдовы обсудит с парламентом введение локдауна Другие страны 02:41
Белый дом опубликовал "Промежуточные стратегические наставления по нацбезопасности" США 02:19
В Сенат внесли инициативу по ограничению полномочий президента США при применении силы США 01:59
Исследование: Китай стал мировым лидером научных публикаций об искусственном интеллекте Другие страны 01:37
Facebook 4 марта разблокирует политическую рекламу в США США 01:18
Байден назвал отмену масочного режима в Техасе проявлением образа мышления неандертальцев США 00:58
Летные испытания прототипа корабля Starship компании SpaceX в Техасе экстренно отменили США 00:43
Пентагон сообщил, что граждане США не пострадали при ракетной атаке в Ираке США 00:29
Эффективность вакцины AstraZeneca в защите пожилых от тяжелых форм COVID оценили в 80,4% Другие страны 00:15
Блинкен обозначил стратегические приоритеты новой внешней политики США США 3 марта 23:57
Ставки акцизов на табачную продукцию будут повышены в Казахстане Казахстан 3 марта 23:45
Экспорт из порта Астара на севере Ирана увеличился на 82 процента Экономика 3 марта 23:35
Грузия частично намерена заменить российское зерно казахским Грузия 3 марта 23:30
В мире за сутки выявили более 348 тыс. случаев заражения коронавирусом Другие страны 3 марта 23:11
В Швеции преступник ранил восемь человек Европа 3 марта 22:54
Президент Ильхам Алиев: Мы думаем над совместными военными учениями с Пакистаном Политика 3 марта 22:44
Восьмого марта в Азербайджане не будет работать общественный транспорт Общество 3 марта 22:40
Президент Ильхам Алиев: Мы хотим мира и сегодня пропагандируем его Политика 3 марта 22:30
Президент Ильхам Алиев: Мы надеемся, что Пакистан присоединится к действующим и создаваемым транспортным маршрутам Политика 3 марта 22:23
Президент Ильхам Алиев: Пакистан является одним из немногих государств мира, не установивших дипломатических отношений с Арменией Политика 3 марта 22:22
Раскрыты правила поездки в Иран Экономика 3 марта 22:18
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,59 млн человек Турция 3 марта 22:11
Президент Ильхам Алиев: С первого дня войны Пакистан демонстрировал солидарность и поддержку Азербайджану Политика 3 марта 22:00
Азербайджан и Венесуэла обсудили возможности развития сотрудничества Политика 3 марта 21:55
Все новости