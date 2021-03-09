В Азербайджане учатся около 7 тысяч иностранцев

БАКУ /Trend/ - В вузах и ссузах Азербайджана учатся свыше 6,6 тысячи человек из более чем 90 стран мира.

Как сообщает во вторник Trend, это отражено в отчете Кабинета министров за 2020 год.

Сообщается, что в 2020-2021 учебном году 442 человека получили возможность учиться за рубежом по Межгосударственной стипендиальной программе, которая охватывает такие страны, как Китай, Венгрия, Румыния, Россия, Латвия и Казахстан.

Помимо этого, в 2020 году в рамках Государственной программы повышения международной конкурентоспособности системы высшего образования на 2019-2023 годы 34 гражданина Азербайджана завоевали право на получение образования в докторантуре 22 престижных высших учебных заведений 11 стран мира.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)