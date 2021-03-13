TƏBİB о возможности ужесточения карантина в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В последнее время среди граждан, в некоторых СМИ и соцсетях распространились слухи о том, что в преддверии праздника Новруз Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) ужесточит карантинный режим, сообщает в субботу Trend со ссылкой на TƏBİB.

«В связи с этим сообщаем, что принятие каких-либо решений по ужесточению или смягчению карантинного режима не входит в компетенцию TƏBİB.

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями как член Оперативного штаба при Кабинете министров лишь дает рекомендации в связи с лечением и обследованием.

В Азербайджане, как и во всем мире, карантинные правила вводятся для защиты здоровья людей. Несмотря на начало процесса вакцинации в ряде стран, применение карантинного режима по-прежнему считается необходимым в рамках борьбы с пандемией. TƏBİB выполняет решения Оперативного штаба при Кабинете министров в рамках борьбы с пандемией и в соответствии с этим организует свою работу», - говорится в сообщении TƏBİB.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)