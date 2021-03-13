Завтра в Баку местами будет дождливо

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, днем местами прогнозируется дождь, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 1-3, днем - 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 770 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются туман, погода без осадков, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем - 5-9 градусов тепла, в горах ночью - 5-10 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)