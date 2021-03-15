ГЭЦ Азербайджана объявил собеседование для замещения вакантных мест в госорганах
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил собеседование в рамках конкурса по замещению 521 вакантного места в 31 органе по административным должностям госслужбы, включая центральные органы исполнительной власти и судебной власти, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ.
Для участия в собеседовании необходимо до 18 часов 13 апреля заполнить форму заявления по ссылке https://eservices.dim.gov.az/dqq/Home/Login и зарегистрироваться.
Отметим, что больше всего вакантных мест представлено по министерству сельского хозяйства (347) и Госкомитету по работе с религиозными структурами (37).
(Текст: Кямаля Сеидова)
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