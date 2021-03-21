В Москве по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой прошла благотворительная акция (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Москве по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, председателя Азербайджанского молодежного объединения России Лейлы Алиевой прошла благотворительная акция.

Как сообщает Trend, в благотворительной акции «Вкус праздника в каждом доме», приуроченной к празднику Новруз, приняли участие активисты и волонтеры АМОР.

В рамках акции аморовцы поздравили с праздником ветеранов, многодетные и малоимущие семьи, каждым из них передан особый праздничный подарок-набор из азербайджанских национальных сладостей, традиционных атрибутов Новруз байрамы.