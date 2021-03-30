В Азербайджане почти 250 военнослужащим назначена инвалидность

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане до сегодняшнего дня почти 250 военнослужащим, принявшим участие в Отечественно войне и имеющим заключение Военно-врачебной комиссии министерства обороны, назначены соответствующие группы инвалидности, сообщили во вторник в ответ на запрос Trend в Государственном агентстве по медико-социальной экспертизе и реабилитации министерства труда и социальной защиты населения.

Комиссия создана по решению Кабинета министров для оперативного, своевременного и централизованного назначения инвалидности военнослужащим, получившим ранения или контузию во время боев за территориальную целостность Азербайджана.

Рабочая группа госагентства вместе с членами комиссии выезжает в регионы для обследования раненых военнослужащих. По результатам обследований составляются акты, устанавливается связь ранений или заболеваний с военной службой.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)