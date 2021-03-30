В трех бакинских школах возобновилось очное обучение
БАКУ /Trend/ - С 30 марта в бакинских средних школах №№ 102, 248 и 246 возобновилась очная форма обучения, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление образования столицы.
В указанных учебных заведениях истек срок карантина, установленный на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии.
Напомним, что ранее в этих школах были выявлены случаи заражения коронавирусом среди учителей.
Для возобновления учебного процесса в общеобразовательных заведениях Баку продолжается процесс вакцинации педагогического и технического состава. Все работники сферы образования активно участвуют в вакцинации.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
С малазийской компанией обсуждены практические аспекты реализации инвестиционного проекта в Узбекистане
В 98,4% общеобразовательных учреждений Азербайджана учеба организована в традиционной форме – министр
Фонд развития предпринимательства Азербайджана создал за 18 лет более 173 тыс. рабочих мест - министр
Армяне во время оккупации специально заминировали азербайджанские земли невоенного назначения - депутат Милли Меджлиса
Сохранение стабильной учетной ставки в Азербайджане положительно скажется на рынке капитала – Unicapital
Мобильный оператор AZERCELL покрыл своей сетью всю территорию Карабаха, включая зону контроля миротворцев: реакция армян (ФОТО)