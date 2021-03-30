В трех бакинских школах возобновилось очное обучение

БАКУ /Trend/ - С 30 марта в бакинских средних школах №№ 102, 248 и 246 возобновилась очная форма обучения, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление образования столицы.

В указанных учебных заведениях истек срок карантина, установленный на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии.

Напомним, что ранее в этих школах были выявлены случаи заражения коронавирусом среди учителей.

Для возобновления учебного процесса в общеобразовательных заведениях Баку продолжается процесс вакцинации педагогического и технического состава. Все работники сферы образования активно участвуют в вакцинации.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)