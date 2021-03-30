В Азербайджане от COVID-19 вакцинированы свыше 536 тыс. человек

Общество 30 марта 2021 12:57 (UTC+04:00)
В Азербайджане от COVID-19 вакцинированы свыше 536 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 29 марта от коронавирусной инфекции (COVID-19) были вакцинированы 28 926 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане вакцинированы 536 871 человек.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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