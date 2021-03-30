В Азербайджане от COVID-19 вакцинированы свыше 536 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 29 марта от коронавирусной инфекции (COVID-19) были вакцинированы 28 926 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане вакцинированы 536 871 человек.

(Текст: Кямаля Сеидова)