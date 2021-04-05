Генпрокуратура о причине ареста бывшего главы Аппарата ИВ Баку

БАКУ /Trend/ - Разоблачены незаконные действия бывшего главы Аппарата ИВ Баку Гулиева Расима Вагиф оглу, которому было поручено исполнение обязанностей замглавы ИВ, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Генпрокуратуру.

Так, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело и продолжается следствие по соответствующим статьям УК Азербайджана по факту предоставления ЖСК "FF-2011» незаконных разрешений на снос жилого дома, охраняемого государством как культурный памятник республиканского значения, жилых зданий на ул. Диляры Алиевой, 141 в Насиминском районе Баку и строительство новых жилых зданий. В ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что экс-руководитель Аппарата главы ИВ Баку Гулиев Расим Вагиф оглу лично подписал распоряжение главы ИВ о строительстве офисов и жилых домов на территории Насиминского района № 346 от 31 мая 2018 года.

С учетом вышесказанного против Гулиева выдвинуто обвинение по статьям УК 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 314-2.3 (выделение земельных участков, либо выдача разрешения на проведение строительных или монтажных работ с нарушением правил, установленных законом), в его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные меры по делу продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)