В Зангилане от мин расчищается территория под международный аэропорт
ГУБАДЛЫ /Trend/ - В Зангилане от мин расчищается территория, на которой будет построен международный аэропорт.
Об этом сказал руководитель отдела Агентства по разминированию Бахруз Намазов, сообщает в четверг Карабахское бюро Trend.
По его словам, сначала от мин была расчищена территория в 68 тысяч квадратных метров.
"В целом в Зангиланском районе от мин расчищена территория в 3 миллиона 530 тысяч квадратных метров", - сказал Намазов.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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