В Зангилане от мин расчищается территория под международный аэропорт

ГУБАДЛЫ /Trend/ - В Зангилане от мин расчищается территория, на которой будет построен международный аэропорт.

Об этом сказал руководитель отдела Агентства по разминированию Бахруз Намазов, сообщает в четверг Карабахское бюро Trend.

По его словам, сначала от мин была расчищена территория в 68 тысяч квадратных метров.

"В целом в Зангиланском районе от мин расчищена территория в 3 миллиона 530 тысяч квадратных метров", - сказал Намазов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)