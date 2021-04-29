В Зангилане земельный участок очищают от мин для реализации проекта "Умное село"
ЗАНГИЛАН /Trend/ - В Зангилане земельный участок очищают от мин для реализации проекта "Умное село".
Об этом сказал завотделом Агентства Азербайджана по разминированию Бахруз Намазов, сообщает в четверг Карабахское бюро Trend.
По его словам, часть этого земельного участка площадью 72 гектара уже очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
"Земельный участок предназначен для реализации проекта "Умное село" в населенных пунктах Агалы-1, Агалы-2 и Агалы-3 в Зангиланском районе. В настоящее время работы по очистке территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов продолжаются", - сказал Намазов.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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