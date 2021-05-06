На пересечение проезжих частей двух улиц в Баку нанесена светящаяся разметка (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку на пересечении проезжих частей улиц Тебриз и Алияра Алиева нанесена светящаяся разметка, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Как говорится в сообщении БТА, для повышения безопасности на пешеходных переходах в Баку применяются новые системы освещения.

"Работы в этом направлении продолжаются. Системы освещения (светодиодные) устанавливаются для того, чтобы водители и пешеходы были внимательными. Они также являются своеобразным стимулом для граждан пользоваться пешеходными переходами", - отмечается в сообщении.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)