В Азербайджане начались праздничные каникулы

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане начинаются каникулы по случаю праздника Рамазан.

Как сообщает Trend, каникулы продлятся до 16 мая.

Отметим, что в связи с праздником Рамазан были внесены изменения в порядок рабочих дней и режим карантина. Согласно постановлению Кабмина Азербайджана, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней нерабочие 8 и 16 мая будут рабочими вместо 11 и 12 мая соответственно.

Поскольку День Победы над фашизмом во Второй мировой войне выпал на воскресенье, 10 мая согласно соответствующему законодательству будет нерабочим днем.

Таким образом, дни с 9 по 15 мая будут нерабочими, включая дни праздника Рамазан. Рабочие дни начнутся с 16 мая.

(Редактор: Надир Насиров)