В Азербайджане выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 177 человек (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 177 человек, трое скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 335 264 случая заражения коронавирусной инфекцией, 328 876 человек вылечились, 4 958 – скончались, число активных больных составляет 1 430 человек.

За последние сутки в Азербайджане проведено 10 316 тестов для выявления коронавируса, в целом за все время пандемии – 3 637 889 тестов.

(Перевод: Турал Гараджаев)