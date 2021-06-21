AccessBank представляет новые виды банкоматов

БАКУ/Trend/ - Заботясь о комфорте своих клиентов, AccessBank продолжает улучшать свою инфраструктуру. Как часть этого улучшения, банк постепенно обновляет сеть своих банкоматов. Банкоматы нового поколения - Ncr Selfservice - уже установлены в некоторых столичных филиалах AccessBank. Особенность новых банкоматов с сенсорным экраном - в том, что в них есть функция самообслуживания. Банкоматы, в дополнение к стандартным операциям по снятию денег, могут выполнять операции по пополнению баланса карты и обмену валют. Все эти действия доступны клиентам AccessBank круглосуточно. К концу года планируется установление новых банкоматов во всех филиалах банка.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).