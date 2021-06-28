Завершился полуфинал конкурса “Yüksəliş” (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершился полуфинал конкурса «Yüksəliş» («Восхождение»), который проходил в «Баку Экспо Центре». Открывая второй день полуфинала, руководитель рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев, пожелал участникам успехов.

Во второй день полуфинала на основании поставленных экономических кейсов, министр экономики Микаил Джаббаров выступил перед участниками с презентацией на тему «Развитие и диверсификация экономики Азербайджана».

В своем выступлении министр рассказал об основных показателях экономики страны, о реформах, способствующих развитию и устойчивости национальной экономики. Далее участникам были представлены темы для обсуждения в небольших группах.

На основе заданий, экспертами оценивались навыки стратегического мышления, эффективное управление, ориентированность на результат, работа в команде, навыки в коммуникации, управление изменениями, управление бюджетом, социальная ответственность и инновационные навыки. Около 100 участников, успешно прошедших полуфинал получат возможность участвовать в финале конкурса.

Отметим, что перед полуфиналом сотрудники рабочей группы, управляющие руководители и все участники конкурса прошли тест на COVID-19.

Напомним, что цель конкурса «Yüksəliş», учрежденного распоряжением Президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года - выявить и поддержать перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими качествами, а также внедрение современных подходов на фоне стремительно меняющихся условий в развитии управленческого механизма и создание резервной базы кадров.