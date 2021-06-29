Азербайджанский врач рассказал об опасности штамма коронавируса "Дельта" для детей

Общество 29 июня 2021 13:13 (UTC+04:00)
Азербайджанский врач рассказал об опасности штамма коронавируса "Дельта" для детей

БАКУ /Trend/ - Штамм "Дельта" коронавируса быстрее распространяется среди детей, сказал во вторник Trend азербайджанский врач - инфекционист Вугар Джавадзаде.

По его словам, этот штамм также мутирует ("Дельта плюс") и обладает способностью стремительно распространяться среди людей.

"В странах, где выявлен этот штамм, растет смертность от коронавируса. Он распространен уже в европейских странах, России и Турции. Естественно, есть вероятность того, что он появится и в Азербайджане. Вышеуказанные страны граничат с Азербайджаном, осуществляется воздушное сообщение с Россией и Турцией. Учитывая, что летом число поездок увеличивается и проживающие в этих странах соотечественники будут приезжать в Азербайджан, вероятность проникновения этого штамма в нашу страну возрастает", - сказал Джавадзаде.

Эксперт рассказал и о мерах, которые помогут предотвратить распространение этого штамма.

"Это опять-таки соблюдение социальной дистанции, использование маски в закрытых помещениях, отказ от посещения мест массового скопления людей и ускорение процесса вакцинации", - отметил врач.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Наибольший поток иностранных граждан, посетивших Узбекистан, приходится на Кыргызстан
Наибольший поток иностранных граждан, посетивших Узбекистан, приходится на Кыргызстан
В постпандемический период важно развивать более устойчивый туризм – Флориан Зенгстшмид (ФОТО)
В постпандемический период важно развивать более устойчивый туризм – Флориан Зенгстшмид (ФОТО)
Азербайджан примет очередную встречу министров туризма стран Тюркского совета
Азербайджан примет очередную встречу министров туризма стран Тюркского совета
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
ЕБРР обновил прогноз по росту ВВП Азербайджана на 2021-22 гг. Финансы 13:19
«Особые» и «Эксклюзивные» номера с префиксом 099 от Bakcell ИКТ 13:15
Азербайджанский врач рассказал об опасности штамма коронавируса "Дельта" для детей Общество 13:13
Туркменистан и Кыргызстан создадут совместный фонд развития Бизнес 13:10
ЕБРР назвал объем портфеля проектов в Азербайджане на начало июня Финансы 12:51
Институт по правам человека и равенству Турции проведет оценочную миссию в Карабахе Политика 12:45
В ряде санаториев Азербайджана выявлены недочеты - минздрав Общество 12:42
Внешняя зависимость автомобильной промышленности Ирана снизилась до $1,5 млрд Экономика 12:37
Делегация парламента Азербайджана посетила посольство страны в Венгрии (ФОТО) Политика 12:37
Крупнейший банк Германии заплатит виноделам миллионы евро Европа 12:31
Туркменистан будет поставлять электроэнергию в Кыргызстан Энергетика 12:31
В США создали маску, позволяющую определить, заражен ли человек коронавирусом США 12:21
Глава МИД Израиля впервые прибыл с визитом в ОАЭ Израиль 12:19
От мин расчищены еще 114 га освобожденных от оккупации территорий Азербайджана Общество 12:19
Эффективность "Спутника V" в ОАЭ составила 97,8% Россия 12:18
Наибольший поток иностранных граждан, посетивших Узбекистан, приходится на Кыргызстан Туризм 12:02
ОБСЕ продолжит поддерживать меры по укреплению доверия на Южном Кавказе - председатель ОБСЕ Политика 11:51
Ожидается визит президента Казахстана в Туркменистан Бизнес 11:47
Действующий председатель ОБСЕ обратилась к полевым миссиям организации Политика 11:38
В 2020 г. вырос экспорт грузинских фруктовых и овощных соков Бизнес 11:38
Денежная масса в манатном выражении в Азербайджане выросла почти на треть Финансы 11:30
Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон проводят встречу в формате тет-а-тет Кыргызстан 11:28
Азербайджан значительно увеличил производство стройматериалов Бизнес 11:18
Обнародованы показатели производства основных видов химпродукции в Азербайджане Бизнес 11:14
Кредитование экономики Азербайджана незначительно выросло с начала года Финансы 11:13
Ряд стран закупил туркменскую продукцию на бирже Бизнес 11:11
Wood Mackenzie спрогнозировала капзатраты на добычу на Каспии в 2030 году Энергетика 11:07
Из Баку в Казань: Масштабная выставка "Искусство ковра – эволюция смыслов" Культура 11:02
Порты Турции приняли в мае более 4 тыс. судов Транспорт 10:44
Азербайджанская нефть незначительно подешевела Финансы 10:43
Грузия в разы увеличила экспорт персиков и нектаринов Бизнес 10:38
Schneider Electric предлагает Азербайджану «зеленые» решения в сфере развития железных дорог Транспорт 10:34
Доллар дорожает к евро перед статистикой по инфляции в Германии Европа 10:33
В Баку начался суд над 13 членами армянской террористической группы (ФОТО) Происшествия 10:26
С начала года порты Турции перевалили свыше 150 млн тонн грузов Транспорт 10:23
В России предложили провести налоговую реформу для малого и среднего бизнеса Россия 10:21
В Баку началось очередное заседание суда над 14 членами армянской террористической группы (ФОТО) Происшествия 10:19
В Азербайджане электрофицировано порядка 60% железных дорог Транспорт 10:18
В Азербайджане на аукцион выставят более 30 объектов госимущества Бизнес 10:04
США и Израиль готовятся к первому визиту Беннета в Вашингтон США 10:00
Золото и серебро в Азербайджане дешевеют Финансы 09:56
Консорциум «Хазар» объявил тендер в Туркменистане Тендеры 09:50
Манат укрепился к евро Финансы 09:41
Узбекистан планирует увеличить производство меди более чем в два раза Узбекистан 09:30
Стоимость Facebook превысила триллион долларов США 09:29
Нефть дешевеет на опасениях распространения штамма Covid-19 "дельта" Энергетика 09:25
В Казахстане введут ограничительные меры в «красных» по коронавирусу зонах Казахстан 09:17
В Азербайджане сегодня начался выбор программ и специальностей для приема в магистратуру вузов и АН Общество 09:14
Премьер-министр Казахстана поручил ввести ограничительные меры в «красных» зонах Казахстан 08:46
Байден призвал Израиль поддерживать экономические возможности Палестины Другие страны 08:40
В США создали маску, позволяющую определить, заражен ли человек коронавирусом США 08:16
Литва может предложить Азербайджану быстрый маршрут для доставки товаров в страны Скандинавии - вице-министр (Интервью) Экономика 08:00
Прививка против коронавируса будет обязательной для некоторых граждан Австралии Другие страны 07:49
На севере Коста-Рики начал извергаться вулкан В мире 07:32
Свыше пяти тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 07:13
В Конгресс США внесли резолюцию о создании спецкомитета по расследованию штурма Капитолия США 06:20
На юге Японии население призывают к скорейшей эвакуации из-за мощных ливней Другие страны 05:22
США, Ирландия и Британия призвали созвать заседание СБ ООН по ситуации в Тыграе В мире 04:51
В Греции обнаружили похищенные в 2012 году картины Мондриана и Пикассо Европа 04:20
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 11 США 03:41
Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе Instagram В мире 02:56
Байден выразил поддержку президенту Колумбии в связи с обстрелом его вертолета США 02:38
Сборная Швейцарии по пенальти победила Францию и вышла в четвертьфинал Спорт 01:51
Силы США в Сирии вели огонь в порядке самообороны после ракетных запусков США 01:32
Глава ВОЗ призвал готовиться к новым пандемиям В мире 01:12
Рыночная капитализация Facebook превысила $1 трлн В мире 00:37
Глава МИД России и Верховный комиссар ООН обсудили вопрос возвращения беженцев на освобождённые земли Азербайджана Политика 00:09
Азербайджан и Бразилия близки к подписанию соглашений по образованию и сельскому хозяйству Экономика 00:01
На западе Канады установилась аномальная 45-градусная жара Другие страны 28 июня 23:47
Карабах может стать региональным центром развития возобновляемых источников энергии – ABC Money Экономика 28 июня 23:37
Турция опередила Россию и Китай по числу новых открытых компаний в Узбекистане Узбекистан 28 июня 23:27
Абу-Даби с 20 августа разрешит вход в общественные места только вакцинированным Арабские страны 28 июня 23:16
Сборная Испании со счетом 5:3 победила команду Хорватии в матче 1/8 финала Евро Спорт 28 июня 22:45
В Таджикистане зарегистрирован 21 новый случай инфицирования коронавирусом Таджикистан 28 июня 22:33
Начался официальный визит делегации Милли Меджлиса Азербайджана в Венгрию Политика 28 июня 22:27
В ненефтяном секторе Азербайджана образовался профицит Финансы 28 июня 22:05
Казахстан и Россия обсудили проблемные вопросы трансграничной реки Урал Казахстан 28 июня 21:59
Афганские военные совершили еще несколько попыток пересечения границы Узбекистана Узбекистан 28 июня 21:36
Грузия получит миллион доз китайских вакцин Грузия 28 июня 21:31
Рассмотрены вопросы взаимодействия Туркменистана с Тюркским советом Туркменистан 28 июня 21:23
Турция приостанавливает авиасообщение с несколькими странами Турция 28 июня 21:21
Нахчыванская АР увеличила производство сельхозпродукции Бизнес 28 июня 21:11
Гендиректор "Ленфильма": Открытие кинокомиссии в Азербайджане – знаковое событие Культура 28 июня 20:58
Число погибших при обрушении здания во Флориде достигло 10 США 28 июня 20:40
Президент Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии Политика 28 июня 20:18
Производство нефтехимической продукции в Иране выросло на семь процентов Иран 28 июня 20:07
Türksat 5A: новая страница в развитии спутниковой связи Турции Турция 28 июня 19:59
В Лачине разбился грузовик, погибли двое военнослужащих - Минобороны Азербайджана Происшествия 28 июня 19:37
Нахчыванский гарнизон отметил День Вооруженных сил Азербайджана концертом (ФОТО) Общество 28 июня 19:37
Завершился процесс распределения призывников по воинским частям Азербайджанской армии Общество 28 июня 19:17
Для интеграции Азербайджана в мировую киноиндустрию создана кинокомиссия Filming Azerbaijan (ФОТО) Культура 28 июня 19:06
Такие разные люди практикующего психолога из Баку (ФОТО) Культура 28 июня 19:00
В Чехии оценили сумму ущерба от торнадо на юго-востоке страны Европа 28 июня 18:57
Завершена электрификация участка БТК на территории Грузии Транспорт 28 июня 18:43
Завершился полуфинал конкурса “Yüksəliş” (ФОТО) Общество 28 июня 18:24
ЦБ Азербайджана о мерах для обеспечения безопасности информационных систем в банках Экономика 28 июня 18:19
ВБ профинансирует трансформацию электроэнергетики Узбекистана Энергетика 28 июня 18:13
В постпандемический период важно развивать более устойчивый туризм – Флориан Зенгстшмид (ФОТО) Туризм 28 июня 18:11
Технологии будущего позволят транспортировать водород по "Южному газовому коридору" - посол ЕС Экономика 28 июня 17:59
Грузия обновила свой рекорд по импорту дынь Бизнес 28 июня 17:58
Все новости