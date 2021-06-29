Азербайджанский врач рассказал об опасности штамма коронавируса "Дельта" для детей

БАКУ /Trend/ - Штамм "Дельта" коронавируса быстрее распространяется среди детей, сказал во вторник Trend азербайджанский врач - инфекционист Вугар Джавадзаде.

По его словам, этот штамм также мутирует ("Дельта плюс") и обладает способностью стремительно распространяться среди людей.

"В странах, где выявлен этот штамм, растет смертность от коронавируса. Он распространен уже в европейских странах, России и Турции. Естественно, есть вероятность того, что он появится и в Азербайджане. Вышеуказанные страны граничат с Азербайджаном, осуществляется воздушное сообщение с Россией и Турцией. Учитывая, что летом число поездок увеличивается и проживающие в этих странах соотечественники будут приезжать в Азербайджан, вероятность проникновения этого штамма в нашу страну возрастает", - сказал Джавадзаде.

Эксперт рассказал и о мерах, которые помогут предотвратить распространение этого штамма.

"Это опять-таки соблюдение социальной дистанции, использование маски в закрытых помещениях, отказ от посещения мест массового скопления людей и ускорение процесса вакцинации", - отметил врач.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)