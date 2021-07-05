Обнародована дата судебного заседания по делу Ровшана Акберова
БАКУ /Trend/ - Стала известна дата подготовительного заседания суда по уголовному делу в отношении арестованного генерал-лейтенанта запаса Ровшана Акберова.
Как сообщает в понедельник Trend, заседание назначено на 16 июля.
Уголовное дело направлено в Бакинский военный суд и будет рассматриваться под председательством судьи Габиба Гасанова.
Как сообщалось ранее, Ровшану Акберову были предъявлены обвинения по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.
(Автор: Самир Али. Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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