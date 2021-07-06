Еще одна маршрутная линия передана BakuBus

БАКУ /Trend/ - Пассажирские перевозки по регулярной маршрутной линии № 211 будут осуществляться ООО BakuBus.

Как сообщили во вторник Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА), оплата за проезд в автобусах производится в безналичной форме посредством BakıKart.

Отметим, что отправной точкой регулярного маршрута № 211 является улица Ашуга Моллы Джумы, а конечной – торговый центр «Седерек».

Для обеспечения комфорта пассажиров в ряде магазинов OBA market в Ясамальском, Насиминском, Наримановском, Бинагадинском районах установлены терминалы для пополнения баланса BakıKart.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)