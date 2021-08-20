В Азербайджане за сутки выявлены 3 968 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 1 151 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 3 968 случаев заражения коронавирусом, 1 151 человек выздоровел, 21 – скончался, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 384 886 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 343 407 человек вылечились, 5 252 – скончались, число активных больных составляет 36 227.

За последние сутки в Азербайджане проведено 17 215 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 285 883.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)