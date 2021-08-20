Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 54 455 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 43 046, вторую – 11 409.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составляет 6 045 471.
При этом первую дозу вакцины получили 3 617 203, вторую – 2 428 268 человек.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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