БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 54 455 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 43 046, вторую – 11 409.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составляет 6 045 471.

При этом первую дозу вакцины получили 3 617 203, вторую – 2 428 268 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)