БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародованы дни школьных каникул в 2021-2022 учебном году, сообщает в понедельник Trend.

В приказе министра образования Эмина Амруллаева «Об утверждении учебных планов общеобразовательных учебных заведений на 2021-2022 учебный год» говорится, что занятия в общеобразовательных учебных заведениях начнутся 15 сентября и завершатся 14 июня.

Учебный год делится на два полугодия: первое полугодие – 15 сентября-26 января, второе полугодие – 1 февраля-14 июня.

Осенние каникулы будут 5 дней (16-20 ноября); зимние каникулы – тоже 5 дней (27-31 января). Для учащихся начальных классов определены дополнительно 5-дневные весенние каникулы (1-5 мая).

(Перевод: Кямаля Сеидова)