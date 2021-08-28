В Иране за сутки от коронавируса скончались более 600 человек

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране от коронавируса скончались 614 человек. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в этой стране составило 105 901.

Как передает в субботу Trend, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились 26 034 человека, и общее число инфицированных достигло 4 895 448. Состояние 7 845 из них оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 4 117 098 человек, проведено свыше 28,5 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране граждане получили около 25,6 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу препарата получили 18 миллионов человек, вторую – 7,56 миллиона.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)