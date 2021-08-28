В Азербайджане выявлен еще 4 241 случай заражения коронавирусом, вылечились 3 366 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлен еще 4 241 случай заражения коронавирусом, 3 366 человек вылечились, 43 - скончались, сообщает в субботуTrend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 413 986 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 358 230 человек вылечились, 5 512 - скончались, число активных больных составляет 50 244
За последние сутки проведено 18 871 тест на COVID-19, а с начала пандемии - 4 414 517
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: )
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