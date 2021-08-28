В Азербайджане выявлен еще 4 241 случай заражения коронавирусом, вылечились 3 366 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлен еще 4 241 случай заражения коронавирусом, 3 366 человек вылечились, 43 - скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 413 986 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 358 230 человек вылечились, 5 512 - скончались, число активных больных составляет 50 244.

За последние сутки в Азербайджане проведен 18 871 тест на COVID-19, а с начала пандемии - 4 414 517.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)