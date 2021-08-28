В Азербайджане общественный транспорт не будет работать по выходным еще 2 месяца (версия 2)

(первая версия в 17:37)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане общественный транспорт не будет работать по выходным на протяжении еще двух месяцев, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Кабмин.

Соответствующее изменение внесено в постановление правительства «О дополнительных мерах по особому карантинному режиму» и вступает в силу с 06:00 первого сентября 2021 года.

Согласно изменению, движение общественного транспорта, в том числе метро, будет приостановлено:

- 4 сентября, с 00:00, по 6 сентября, до 06:00

- 11 сентября, с 00:00, по 13 сентября, до 06:00

- 18 сентября, с 00:00, по 20 сентября, до 06:00

- 25 сентября, с 00:00, по 27 сентября, до 06:00

- 2 октября, с 00:00, по 4 октября, до 06:00

- 9 октября, с 00:00, по 11 октября, до 06:00

- 16 октября, с 00:00, по 18 октября, до 06:00

- 23 октября, с 00:00, по 25 октября до 06:00

- 23 октября, с 00:00, по 25 октября, до 06:00

- 30 октября, с 00:00, по 1 ноября до 06:00.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)