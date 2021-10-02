Инновация от госпиталя “Zəfəran” !

За период деятельности всегда держа основой свой девиз и старательно работая ради здорового будущего страны, осуществляя полезные проекты, также качественное медицинское обслуживание для населения и беспрерывно работающий над развитием данной цели госпиталь “Zəfəran” обнародовал свой очередной важный инновационный шаг в обеспечении медицинских услуг населению.

Отныне в “Zəfəran” будет функционировать Система Обязательной Медицинской Страховки. Граждане со страховкой с уверенностью смогут обратиться в госпиталь за определенными медицинскими услугами.

Отметим, что данное решение принято госпиталем с целью улучшения качества предоставляемых гражданам медицинских услуг, а также для усиления социальной защиты медицинских работников и населения.