Азербайджанские военнослужащие, окончившие курс коммандос, вернулись на Родину

БАКУ /Trend/ - В рамках соглашения "О сотрудничестве в области военного образования", подписанного между Азербайджаном и Турцией, наши военнослужащие, прошедшие очередной курс коммандос в Испарте, вернулись на Родину, передает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

На мероприятии, организованном по этому поводу, были исполнены Государственные гимны Азербайджана и Турции. Выступившие поздравили выпускников с успешным окончанием курса и пожелали им успехов на службе.

Очередная группа военнослужащих азербайджанской армии отправилась в Турцию для участия в курсах коммандос.