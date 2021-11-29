В Сумгайыте журналистов не пустили на суд по делу экс-депутата Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - В Сумгайытском суде по тяжким преступлениям 29 ноября прошло предварительное заседание по уголовному делу экс-депутата Милли Меджлиса (парламент) Эльданиза Салимова, на которое не были допущены представители медиа, сообщает в понедельник Trend.

Открытое судебное заседание прошло под председательством судьи Хафиза Алиева.

Как сообщили сотрудники полиции, по указанию председателя суда журналистам запрещено присутствовать на процессе. Было отмечено, что это связано с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что в отношении Салимова возбуждено уголовное дело в связи с применением им силы в отношении находящегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции 29 июля, около 01:00, в ресторане "Старый двор" в городе Хачмаз. В ходе предварительного следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Эльданиз Салимов, расценив как оскорбление законные действия лейтенанта полиции Заура Мирзоева, который исполнял служебные обязанности для предотвращения нарушения требований особого карантинного режима, озвучил в адрес последнего неэтичные высказывания и нанес ему телесные повреждения.

Салимов был привлечен к следствию в качестве обвиняемого по статье 309.2 (превышение должностных полномочий), решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, что после инцидента Салимов был лишен депутатской неприкосновенности.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)