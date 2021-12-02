Азербайджан известен своим культурным многообразием – президент Международного фонда тюркской культуры и наследия (версия 2)

(перевод в 12:02)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан известен своими религиозными общинами, этническими группами и культурным многообразием.

Об этом сказала в четверг президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева на Форуме партнеров глобальной кампании «Мир во имя культуры» (Peace4Culture Partners Forum) в Баку, сообщает Trend.

«Представители всех народов, проживающих в Азербайджане, верят в устойчивый мир», - подчеркнула Эфендиева.

По ее словам, в прошлом году Азербайджан пережил очень тяжелый, но славный период.

«Победа в Карабахе золотыми буквами вписана в нашу историю. Это крайне важно для всего тюркского мира. Реалии Карабаха, его историко-культурное наследие очень важны», - сказала Эфендиева.

Отметим, что в Университете ADA проходит Форум партнеров глобальной кампании «Мир во имя культуры» ("Peace4Culture" Partners Forum).

В мероприятии, проходящем при совместной организации Альянса цивилизаций ООН, ИСЕСКО, Университета ADA и министерства культуры Азербайджана, участвуют руководство и представители ряда международных организаций, глобальных институтов, специализирующихся на содействии миру, местных госструктур и дипкорпуса.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)