Азербайджан известен своим культурным многообразием – президент Международного фонда тюркской культуры и наследия (версия 2)
(перевод в 12:02)
БАКУ /Trend/ - Азербайджан известен своими религиозными общинами, этническими группами и культурным многообразием.
Об этом сказала в четверг президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева на Форуме партнеров глобальной кампании «Мир во имя культуры» (Peace4Culture Partners Forum) в Баку, сообщает Trend.
«Представители всех народов, проживающих в Азербайджане, верят в устойчивый мир», - подчеркнула Эфендиева.
По ее словам, в прошлом году Азербайджан пережил очень тяжелый, но славный период.
«Победа в Карабахе золотыми буквами вписана в нашу историю. Это крайне важно для всего тюркского мира. Реалии Карабаха, его историко-культурное наследие очень важны», - сказала Эфендиева.
Отметим, что в Университете ADA проходит Форум партнеров глобальной кампании «Мир во имя культуры» ("Peace4Culture" Partners Forum).
В мероприятии, проходящем при совместной организации Альянса цивилизаций ООН, ИСЕСКО, Университета ADA и министерства культуры Азербайджана, участвуют руководство и представители ряда международных организаций, глобальных институтов, специализирующихся на содействии миру, местных госструктур и дипкорпуса.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)