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В Азербайджане продолжаются меры соцподдержки ветеранов войны - замминистра

Общество Материалы 15 июня 2022 16:06
В Азербайджане продолжаются меры соцподдержки ветеранов войны - замминистра

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжаются меры социальной поддержки ветеранов войны. Государством реализуется программа их обеспечения как жильем, так и автомобилями.

Как сообщает в среду Trend, об этом журналистам сказал замминистра труда и социальной защиты Азербайджана Анар Керимов.

"Ветераны - наша честь и гордость. Как известно, государством реализуется программа их обеспечения как жильем, так и автомобилями. Сегодня были обеспечены автомобилями 50 ветеранов. В этом году количество переданных ветеранам автомобилей достигло 100. В целом же за прошедший период им были переданы 7500 автомобилей. Также реализуются другие меры социальной поддержки. 2500 ветеранов уже получили лечение", - сказал он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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