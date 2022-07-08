В ГПС Азербайджана назвали причину скопления пассажиров в Международном аэропорту Гейдар Алиев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана назвала причину скопления пассажиров в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Как сообщили Trend в ГПС, восьмого июля, около 16:15, возникла проблема в системе паспортного контроля, что привело к задержкам при пропуске граждан через государственную границу.

Сбой в системе был устранен около 16:50. В настоящее время проблем с пропуском граждан через госграницу нет, отмечается в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)