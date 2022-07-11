В Азербайджане выявлено еще 32 случая заражения коронавирусом, вылечились 18 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 32 случая заражения коронавирусом, вылечились 18 человек, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 793 764 случая заражения коронавирусной инфекцией, 783 662 человека вылечились, 9 719 – скончались, число активных больных составляет 383.

За последние сутки в стране проведен 1 591 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 987 669.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)