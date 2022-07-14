БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 2 117 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 513, вторую - 206, три и более - 1 213, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 185 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 785 739. Первую дозу вакцины получили 5 360 446, вторую - 4 855 736, три и более - 3 318 716, бустерную дозу после положительного результата теста - 250 841 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)