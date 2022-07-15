Названо число участников конкурса Yüksəliş, прошедших в финал

БАКУ /Trend/ - Обнародовано число участников конкурса Yüksəliş («Восхождение»), прошедших в финал.

В финальный этап конкурса прошли 116 человек, сказал в пятницу журналистам заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев, сообщает Trend.

По его словам, 80 процентов этих кандидатов - из Баку, а 20 процентов - из регионов.

«Среди участников, прошедших в финал - 17 женщин. Около 60 процентов кандидатов являются частными лицами, а 40 процентов - представителями государственного сектора. В отношении каждого участника также будет подготовлен его психологический портрет, который будет представлен ему в рамках конкурса», - сказал Гаджиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)