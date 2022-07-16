В Азербайджане выявлен еще 151 случай заражения коронавирусом, вылечились 87 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 151 случай заражения коронавирусом, вылечились 87 человек, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 794 398 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 961 человек вылечился, 9 723 – скончались, число активных больных составляет 714.

За последние сутки в стране проведены 2 487 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 999 322.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)