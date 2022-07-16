БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 2 168 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 443, вторую - 195, три и более - 1 303, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 227 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 789 842. Первую дозу вакцины получили 5 361 284, вторую - 4 856 073, три и более - 3 321 239, бустерную дозу после положительного результата теста - 251 246 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)