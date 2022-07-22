Завтра в Баку сохранится ветреная погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, погода без осадков, порывистый северо-западный ветер, сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-24, днем - 30-33, в Баку ночью - 22-24, днем - 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-65 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах – в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24, а на южных пляжах – в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово - 24-25 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26, днем - 32-37, в горах ночью - 10-15, днем - 18-22 градуса тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)