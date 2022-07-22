В Азербайджане осуществлено распределение новобранцев по воинским частям (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание созданной на основании соответствующего приказа министра обороны комиссии в составе начальников главных управлений и управлений министерства, а также уполномоченных офицеров Генерального штаба азербайджанской армии, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В целях комплектования воинских частей азербайджанской армии на заседании было осуществлено распределение новобранцев, призванных на военную службу.

Согласно соответствующему распоряжению Верховного Главнокомандующего, на основании «Плана отправки призывников в воинские части в июле 2022 года», процесс распределения призывников был осуществлен в электронном формате посредством специальной компьютерной программы.

Процесс распределения призывников по воинским частям ведется с учетом их квалификации и экстерриториального принципа. При направлении в войска специального назначения или в воинские части коммандо отдается предпочтение имеющим высокий уровень физической подготовки. В то же время дано соответствующее поручение о размещении в резервные подразделения для продолжения службы новобранцев, являющихся единственным ребенком в семье.

К процессу распределения привлечены представители Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу и Службы государственной безопасности.

(Перевод: Фидан Мустафаева)