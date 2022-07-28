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Академия наук Азербайджана продолжит свою деятельность на основе новых приоритетов развития – министерство

Общество Материалы 28 июля 2022 20:29 (UTC +04:00)
Академия наук Азербайджана продолжит свою деятельность на основе новых приоритетов развития – министерство

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БАКУ /Trend/ - Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) продолжит свою деятельность в соответствии с новыми приоритетами развития с рядом научных учреждений гуманитарной направленности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в сообщении министерства науки и образования.

«Указом Президента Азербайджанской Республики создано министерство науки и образования. Министерству поручены полномочия, связанные с реализацией государственной политики и регулированием в сфере науки, координацией и руководством научной деятельностью научных учреждений и организаций. При министерстве созданы два новых агентства, в подчинение ведомства передан ряд научных учреждений и организаций НАНА. Этот процесс не означает упразднения НАНА, а напротив - является началом нового этапа интеграции науки и образования. НАНА продолжит свою деятельность с рядом научных учреждений гуманитарной направленности в соответствии с новыми приоритетами развития», - говорится в сообщении.

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