Азербайджанские гимнасты завоевали четыре медали на чемпионате в Великобритании

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты завоевали четыре медали на чемпионате по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), который прошел в городе Бирмингем (Великобритания), сообщили Trend в понедельник в Федерации гимнастики Азербайджана.

На соревнованиях члены сборной Азербайджана – батутисты Магсуд Махсудов и Сельджан Махсудова завоевали золотые медали, а Гусейн Аббасов – бронзовую медаль. Тофиг Алиев, выступивший в соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке, удостоен бронзовой медали.