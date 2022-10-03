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Азербайджанские гимнасты завоевали четыре медали на чемпионате в Великобритании

Общество Материалы 3 октября 2022 10:34 (UTC +04:00)
Азербайджанские гимнасты завоевали четыре медали на чемпионате в Великобритании

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты завоевали четыре медали на чемпионате по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), который прошел в городе Бирмингем (Великобритания), сообщили Trend в понедельник в Федерации гимнастики Азербайджана.

На соревнованиях члены сборной Азербайджана – батутисты Магсуд Махсудов и Сельджан Махсудова завоевали золотые медали, а Гусейн Аббасов – бронзовую медаль. Тофиг Алиев, выступивший в соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке, удостоен бронзовой медали.

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