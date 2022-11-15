В Азербайджане выявлены еще 36 случаев заражения коронавирусом, вылечились 39 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 36 случаев заражения коронавирусом, 39 человек вылечились, один - скончался, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 823 761 случай заражения коронавирусной инфекцией, 813 612 человек вылечились, 9 965 – скончались, число активных больных составляет 184.

За последние сутки в стране проведены 2 448 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 347 597.

(Перевод: Нубар Кулузаде)