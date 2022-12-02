Состоялось заседание оргкомитета конкурса "Yüksəliş" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 2 декабря состоялось очередное заседание оргкомитета конкурса Yüksəliş (Восхождение).

Как сообщает в пятницу Trend, в заседании приняли участие председатель комитета, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, министр экономики Микаил Джаббаров, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр образования и науки Эмин Амруллаев, председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, первый заместитель директора Центра Гейдара Алиева Адиль Керимли, депутат Ульви Гулиев, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, генеральный директор Общественного телевидения и радио Балакиши Гасымов и руководитель рабочей группы конкурса Yüksəliş (Восхождение), заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев.

На заседании были широко обсуждены результаты менторской программы победителей первого конкурса и предстоящая менторская программа второго конкурса Yüksəliş. Новые предложения, подготовленные рабочей группой, были представлены членам комитета.

Напомним, что цель конкурса "Yüksəliş", учрежденного распоряжением главы государства 26 июля 2019 года - выявить и поддержать перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими качествами, а также внедрить современные подходы в развитие управленческого механизма на фоне стремительно меняющихся условий и создать резервную базу кадров страны. Определены 27 победителей первого конкурса, который завершился в 2021 году. В 2022 году в соответствии с распоряжением главы государства состоялся второй конкурс. Во втором конкурсе, который завершился в июле, были определены 22 победителя.

(Перевод: Нубар Кулузаде)