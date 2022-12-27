Китайский праздник Дунчжи в Университете языков

БАКУ /Trend/ - В Институте Конфуция Азербайджанского университета языков (АУЯ) прошло мероприятие, посвященное традиционному китайскому празднику «Дунчжи» - Дню Зимнего солнцестояния.

Выступившая на мероприятии участник проекта «Халиф на один день», студентка IV курса Айша Керимова рассказала об исторических корнях и философии праздника Дунчжи, как одного из важнейших сезонов традиционного китайского календаря, отметила его большое значение в китайской культуре.

Она рассказала также о традициях проведения праздника, о легендах и ритуалах Дунчжи, его символе - цветах сливы Мэйхуа, олицетворяющих долголетие, зиму и красоту, о рецепте приготовления, известного еще со времен династии Хань, праздничного сладкого супа с рисовыми колобками–танъюань, символизирующего единение семьи. Как отметил директор Института Конфуция Рафиг Аббасов Институт Конфуция АУЯ вносит свой посильный вклад в популяризацию китайской культуры в Азербайджане, проводя совместно с вузами культуры и искусств Азербайджана художественные и литературные вечера, отмечая китайские традиционные праздники, сотрудничая с музеями Азербайджана, хранящими объекты культурного наследия Китая.