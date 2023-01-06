Обнародовано число не газифицированных сел Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Обнародовано число не газифицированных сел Азербайджана.

В настоящее время в Азербайджане все еще не газифицировано 982 сел и деревень.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам года начальник Службы развития лесов при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Халыгверди Гусейнов.

По его словам, поскольку процесс газификации на территории страны не завершен полностью, некоторые отдаленные села используют дрова.

В прошлом году было разрешено продать 64 тысячи кубометров дров. "Данный вопрос регулируется Постановлением Кабинета Министров.

Из 71 тысячи кубометров дров, поставленной в этом году, 36 тысяч кубометров были проданы населению.

Из 982 не газированных сел и деревень 426 расположены рядом с лесом, 90 процентов из них используют дрова в качестве топлива.

Мы стремимся удовлетворить потребности лесных окрестных деревень в топливе. В связи с этим мы проводим встречи с населением и определяем их потребности в топливе", - сказал Гусейнов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)