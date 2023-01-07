Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане выявлены еще 120 случаев заражения коронавирусом, вылечился 91 человек

Общество Материалы 7 января 2023 17:15 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 120 случаев заражения коронавирусом, вылечился 91 человек

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 120 случаев заражения коронавирусом, 91 человек вылечился, 4 - скончались, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 826 803 случая заражения коронавирусной инфекцией, 816 382 человека вылечились, 10 017 - скончались, число активных больных – 404.

За прошедшие сутки проведены 2 459 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за весь прошедший период проведены 7 441 759 тестов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 120 случаев заражения коронавирусом, вылечился 91 человек
В Азербайджане выявлены еще 120 случаев заражения коронавирусом, вылечился 91 человек
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости