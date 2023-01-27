Очередное доказательство лжи иранской полиции (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Распространена еще одна видеозапись, которая является очередным доказательством лжи иранской полиции касательно произошедшего сегодня нападения на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает в пятницу Trend, на кадрах видно, что сотрудник правоохранительных органов Ирана бездействует. Террорист ждет и нападает, как только появляется сотрудник посольства. Видно, что рядом с нападавшим нет детей, как сообщалось иранской полицией ранее, и он не нападает на иранского полицейского, стоящего у дверей. Целью было убийство всех азербайджанцев в посольстве.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.

Trend представляет вниманию данную видеозапись.

(Перевод: Нубар Кулузаде)